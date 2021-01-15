Очікування від 2021 року: українські підприємства прогнозують падіння виробництва

Фото: хлібзавод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Індекс ділових очікувань знову опинився в негативній зоні

Оцінки бізнесу щодо економічного зростання та власного розвитку знову погіршились. Керівники підприємств прогнозують падіння обсягів виробництва у наступні 12 місяців.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2020 року.

Індекс ділових очікувань підприємств становив 99,6%, погіршившись після поліпшення у III кварталі, коли переважали оптимістичні настрої (100,8%).

Зниження ділової активності очікують підприємства будівництва, сільського господарства, торгівлі, транспорту та зв’язку, інші. Найпесимістичніше налаштовані підприємства будівництва.

Підприємства очікують, що обсяги виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців й далі скорочуватимуться. Баланс відповідей склав "мінус" 24,4% проти "мінус" 16,1% у IІІ кварталі 2020 року.

Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців дещо знизилися, проте залишаються оптимістичними: баланс відповідей - 1,3% (у ІІІ кварталі 2020 року - 4,4%).

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 листопада 2020 року до 3 грудня 2020 року серед керівників 693 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,9%.