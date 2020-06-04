Падіння економіки України суттєво прискорилося під час карантину

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-квітні 2020 році скоротився на 5,0%. Це суттєво більше, ніж падіння на 1,5% у першому кварталі.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, за результатами квітня продовжилося падіння економіки в умовах рекордно низького рівня ділової активності.

"У квітні більшість підвидів виробничої діяльності вже відчули повний негативний вплив поширення у світі COVID-19 (через тимчасове зменшення попиту у світі на вітчизняну промислову та тваринницьку продукцію на тлі падіння економічної активності) та продовження дії карантинних заходів для стримування пандемії в середині країни", - йдеться в документі.

У комплексі з поєднанням дії стримуючих чинників, сформованих у попередніх періодах, скорочення обсягів ВВП у січні-квітні 2020 року оцінено Мінекономіки на рівні 5%.

За підсумками січня-квітня скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) становило 6,7% (падіння на 3,8% у січні-березні 2020 року).

Нагадаємо, у квітні 2020 року показники діяльності всіх секторів економіки різко погіршилися через повномасштабну дію карантинних обмежень.

За даними НБУ, падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% р/р (порівняно з 6,3% р/р у березні).

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% в 2020 році.

Вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).