Падение экономики Украины существенно ускорилось во время карантина

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-апреле 2020 году сократился на 5,0%. Это существенно больше, чем падение на 1,5% в первом квартале.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, по результатам апреля продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкого уровня деловой активности.

"В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в связи с временным уменьшением спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжения действия карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны", - говорится в документе.

В комплексе с сочетанием действия сдерживающих факторов, сформированных в предыдущих периодах, сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%.

По итогам января-апреля сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 6,7% (падение на 3,8% в январе-марте 2020 года).

Напомним, в апреле 2020 года показатели деятельности всех секторов экономики резко ухудшились из-за полномасштабного действие карантинных ограничений.

По данным НБУ, падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 15,4% г/г (по сравнению с 6,3% г/г в марте).

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году.

Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется в течение II квартала этого года ВВП снизится на 11% г/г).