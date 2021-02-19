"Інтерпайп" Пінчука всупереч забороні АМКУ хотів отримати держзамовлення на труби на 500 млн грн

Компанія "Інтерпайп" претендує на постачання трубної продукції для державної компанії "Укргазвидобування" за 500 млн грн.

Про це свідчать дані системи ProZorro.

Закупівля була оголошена в кінці грудня. На початку лютого на тендер заявилося всього дві компанії - "Інтерпайп Ніко Тьюб" і ТОВ "Нафтосервис" (обидва - Дніпропетровська обл.).

Зараз обидві проходять процес прекваліфікації. Останнім часом ці структури 6 разів перетиналися на тендерах держкомпаній з постачання труб, свідчать дані сервісу Dozorro.

До цього тендеру, компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука завжди брала участь в тендерах "Укргазвидобування" через юрособу - ТОВ "Інтерпайп Україна".

Проте в жовтні 2020 року Антимонопольний комітет заборонив "Інтерпайп Україна" 3 роки брати участь у держзакупівлях через махінації й зловживанням монопольним становищем.

"Інтерпайп" намагається оскаржити заборону в судах, паралельно змінивши юрособу для отримання держконтрактів.