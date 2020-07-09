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Падіння грошових переказів в Україну в травні прискорилося

Київ, Четвер 09 липня 2020 16:50
Падіння грошових переказів в Україну в травні прискорилося
Фото: колаж (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За перші п'ять місяців в Україну надійшло 4,5 млрд доларів

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в травні 2020 року становив 805 млн доларів. Це на 20,7% менше, ніж у травні минулого року (1015 млн доларів).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За січень-травень 2020 року обсяг переказів (4541 млн доларів) на 2,1% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (4640 млн доларів)

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У травні неформальними каналами в Україну було переведено 226 млн доларів.

Падіння грошових переказів в Україну в травні прискорилося

Нагадаємо, за даними НБУ зростання приватних переказів з-за кордону було однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

За даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році склав 12017 млн доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11111 млн доларів).

У НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.

НБУ у квітні на основі прогнозу економічного розвитку країн - реципієнтів українських мігрантів знизив на 20% до 10,0 млрд доларів прогноз грошових переказів на 2020 рік.

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