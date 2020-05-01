НБУ назвав обсяг падіння переказів трудових мігрантів через кризу

Фото: гривні і євро (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перекази трудових мігрантів скоротяться на 2,6 млрд доларів

Національний банк Україні на основі прогнозу економічного розвитку країн - реципієнтів українських мігрантів знизив на 20% до 10,0 млрд доларів прогноз грошових переказів на 2020 рік. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за квітень.

Як зазначається в огляді, до цього часу консенсусна думка полягала в тому, що значні обсяги переказів трудових мігрантів пом’якшують наслідки криз для країн - донорів робочої сили. На відміну від інших фінансових потоків, перекази є доволі стійкими, оскільки трудові мігранти намагаються підтримати своїх близьких у складні часи. Крім того, такі потоки швидко відновлюються після завершення кризи.

Звичайно, що і за минулих криз послаблення економік країн - реципієнтів трудових мігрантів спричиняло падіння заробітних плат за кордоном, втрату частиною мігрантів роботи або погіршення умов праці, а відтак - і скорочення переказів. Так, під час глобальної фінансової кризи 2009 року обсяги грошових переказів до країн світу скоротилися на 6%, в Україну - на 12%, нагадають експерти НБУ.

"Проте поточна глобальна рецесія має свої особливості у впливі на перекази через закриття кордонів багатьма країнами. Адже багато трудових мігрантів повернулися додому, а інша частина - не зможе поїхати на заробітки, хоча і планувала це зробити", - йдеться в документі.

З огляду на це, в прогнозі НБУ враховано як припущення щодо зниження кількості трудових мігрантів, так і ефекти від охолодження економічної активності та карантинних обмежень у країнах - реципієнтах.

Оновлений прогноз НБУ ґрунтується на припущенні про скасування більшості карантинних заходів до кінця ІІ кварталу 2020 року. Як результат, негативний вплив поточної кризи буде нерівномірним за кварталами: найбільше скорочення переказів очікується в ІІ кварталі з поступовим його зменшенням до кінця року.

На підставі інформації з відкритих джерел, зокрема від Прикордонної служби, оцінок експертів тощо, НБУ оцінює загальну кількість трудових мігрантів, які повернулися в Україну протягом карантинного періоду, на рівні близько 10%. Крім того, обмеження на виїзд за кордон стануть додатковим чинником зниження переказів у ІІ кварталі, оскільки сезонні працівники залишаться вдома (ще близько 10%). У цілому у 2020 році вплив зменшення кількості мігрантів на грошові перекази було оцінено в 0,6 млрд доларів.

Крім того, ефект від вимушеного переходу на часткову зайнятість або втрати постійної роботи оцінено в 1,2 млрд доларів. А втрати від зменшення заробітних плат трудових мігрантів оцінено в 0,8 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінкою Національного банку України, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2019 році склав 12,0 млрд доларів, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік (11,1 млрд доларів).

Нагадаємо, за даними Світового банку, обсяги міжнародних грошових переказів можуть скоротитися приблизно на 20% через економічну кризу, викликану пандемією COVID-19.