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Падіння безпілотника в Загребі: Україна закликала Хорватію прискорити розслідування

Автор: Сергій Пишкін

На території Хорватії, сьогодні, 11 березня, розбився російський безпілотний літальний апарат. Україна закликала країну якнайшвидше розслідувати інцидент, щоб з'ясувати, як саме апарат опинився на її території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра оборони України Маркіяна Лубківського в ефірі "Україна 24".

"Ми звернулися до наших хорватських партнерів з проханням швидко та ефективно розслідувати цей інцидент з метою з'ясування, що це за безпілотник, хто його виробник та яким чином він опинився у Загребі", - заявив Лубківський.

Фото: падіння безпілотника в Загребі (t.me/u_now)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ніч на 11 березня на території Хорватії розбився невідомий об'єкт. Після цього з'ясувалося, що це російський безпілотник.

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