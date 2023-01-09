Падают на головы россиян. Игнат рассказал о недостатках новых ракет РФ

У новых российских ракет есть недостатки. Они могут падать россиянам на головы, даже не долетев до границы с Украиной.

"Знаем тоже, что не все ракеты, выпускаемые оккупантами по Украине, долетают даже до наших границ. Некоторые падают в Каспийское море, некоторые - россиянам на головы. Даже эти ракеты новые имеют определенные недостатки, и надеюсь, что таких ракет у них будет все больше и они будут падать на их же территории", - рассказал Игнат.

Он также отметил, что сейчас российские войска продолжают выпускать ракеты по Украине с северной части Каспийского моря или Волгодонского района, поскольку они хотят избежать внештатных ситуаций, когда ракеты падают на гражданские объекты сразу после запуска.