Пятый обстрел за неделю: уточнены последствия массированного удара по Харькову (видео)

Как рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, российские захватчики вчера вечером, 2 апреля, били по Харькову дронами в течение часа.

Отмечается, что враг начал атаку с применением группы БПЛА "Герань-2" с 21.45 вчера, и нанес около 14 ударов по Киевскому району города.

"Это уже пятый массированный обстрел города Харьков за эту неделю", - обратил внимание Чубенко.

По словам представителя облпрокуратуры, попадания были в основном по промышленной зоне.

Также зафиксированы два попадания возле частной жилой застройки - там повреждены фасады домов, выбиты стекла и окна. Еще есть попадания по открытой местности также возле одного из складов в центральной части города, рассказал Чубенко

Есть повреждения мест общественного пользования - столбов и светофоров, добавил спикер облпрокуратуры.

К счастью, обошлось без травмированных.

Удар дронов по Харькову

Как сообщалось ранее, вечером 2 апреля на фоне угрозы ударов БПЛА в Харькове прогремела серия взрывов. Город был под атакой дронов в третий раз за сутки.

Представитель местной власти рассказали, что удар был осуществлен врагом по частному сектору Киевского района. Также сообщалось, что фиксировалось возгорание на месте "прилетов".

Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове было 14 ударов дронов по пяти локациям города - все в Киевском районе.

По его словам, были "небольшие повреждения жилого фонда и транспортной инфраструктуры".

Перед этим, также 2 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков ударным дроном "Молния", который попал по многоэтажке. В Киевском районе города были повреждены три многоэтажки. Тогда в результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок.

Добавим, по словам мэра Харькова Терехова, март стал самым тяжелым месяцем для города с начала года. Он рассказал, что удвоились российские атаки и масштабы разрушений.