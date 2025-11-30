Пятый за два дня: в ЮАР снова арестовали мужчину за вербовку на войну против Украины

"Еще один подозреваемый был арестован подразделением "Ястребов" по борьбе с государственными преступлениями в связи с продолжающимся расследованием, как южноафриканцы были вовлечены в конфликт между Россией и Украиной", - сообщила полицейская служба страны.

Отмечается, что подозреваемые предстанут перед судом 1 декабря, им предъявят обвинения в нарушении закона ЮАР об иностранной военной помощи.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 29 ноября, в Южной Африке арестовали четырех мужчин, которые направлялись в Россию и которых подозревают в вербовке для участия в боевых действиях на стороне РФ.

Задержание произошло в пятницу, 28 ноября, через несколько недель после публикаций о том, что еще 17 южноафриканцев застряли в Украине после того, как их заманили в наемные силы обещаниями выгодных контрактов.

В полиции добавили, что, как ожидается, четверо подозреваемых предстанут перед судом в понедельник по подозрению в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи.

Отметим, что ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился провести расследование того, как вышеупомянутые 17 мужчин оказались в зоне боевых действий на Донбассе.