До пяти тонн взрывчатки на 2000 км: во Львове показали огромный подводный дрон TOLOKA

На выставке во Львове показали три модификации подводного дрона TLK 1000, которые имеют длину от 4 до 12 метров. Они способны наносить удар по целям на расстоянии до 2000 км и нести до пяти тонн полезной нагрузки.

Демонстрация разработки состоялась во время крупнейшего в мире инвестсаммита оборонных технологий Defense Tech Valley 2025, где также показали новые беспилотники, наземные станции и военный транспорт.

Что известно об украинской разработке

В конце февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский на саммите Support Ukraine показал союзникам новейшие подводные дроны TOLOKA. Лидер страны тогда подчеркнул, что разработка украинского производства способна наносить удары по вражеским кораблям, портам и российским стратегическим объектам.

"В этом году всех типов дронов сделаем еще больше", - подчеркивал Зеленский.

Некоторые эксперты убеждены, что несколько крупнейших дронов TOLOKA потенциально могут уничтожить Крымский мост, ведь пять тонн взрывчатки позволяют эффективно превращать крупные объекты в руины.