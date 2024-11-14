В Испании объявили самый высокий уровень тревоги из-за наводнений: что происходит в стране (видео)

В Испании объявили самый высокий уровень тревоги из-за возможных наводнений. Поскольку две недели назад внезапное ненастье повлекло за собой значительные разрушения и унесло жизни более 200 человек, на этот раз в стране заранее предупреждают об опасности.

Испания готовится к ненастью

Национальная метеорологическая служба Испании AEMET объявила самый высокий уровень тревоги для провинций Таррагона, Малага и Валенсия. Только две недели назад внезапные наводнения в Валенсии и других регионах Испании унесли жизни более 200 человек, повлекшие значительные разрушения по всей стране.

В среду, 13 ноября, в Испании были эвакуированы тысячи жителей, поскольку сильные дожди и штормы продолжают угрожать стране. AEMET предупреждает об "очень сильных ливнях". Отмечают, что под угрозой находятся также провинции Малага, Гранада, северный Кастельон и южная Таррагона, а побережье Валенсии находится в состоянии повышенной готовности.

Служба объявила красную тревогу, ожидая, что в Таррагоне, Малаге и Валенсии за следующие 12 часов выпадет до 180 мм осадков. Мощные дожди прогнозируют до пятницы, 15 ноября.

На 14 ноября объявлен оранжевый уровень тревоги для провинции Гранада, где прогнозируется от 40 до 120 мм осадков. По информации спасательных служб Малаги, было эвакуировано более 1000 домов и около 3000 человек. На кадрах из социальных сетей видно, что коммерческий центр Малаги опустел, а автомобили едва двигаются в повышенной воде.

Как оповещают об опасности в Испании

Украинка Алина Баглай, которая сейчас живет и работает в Испании, рассказала РБК-Украина, что, как и другие местные жители, получила на телефон оповещение об опасности. Она отмечает, что приходит сообщение, в котором указывается вид опасности, оно сопровождается громким сигналом.

В уведомлении также призывают закрыть окна и двери, отмечают, сколько времени нельзя выходить на улицу. Также в это время закрываются все магазины и организации, а сотрудникам сообщают, что они должны оставаться дома. Алина рассказывает, что нельзя никуда выходить – люди должны находиться дома в указанный период времени. По ее словам, испанцы строго придерживаются этих указаний.

В Испании отменяют массовые мероприятия

В Малаге перенесли старт финала Кубка Билли Джин Кинг между Испанией и Польшей, а аэропорт Малаги, четвертый по загруженности в Испании, отменил 15 рейсов и перенаправил еще пять. Изображения местных телеканалов показывают, что вход в аэропорт был затоплен.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о дополнительном пакете помощи на сумму 3,76 млрд евро для усиления поддержки в размере 10,6 млрд евро, выделенного после разрушительных урагана в конце октября. Те внезапные наводнения, ставшие наиболее смертоносными в современной истории Испании, затронули разные части страны, особенно восточный регион Валенсия.