Россия начала вывод войск из аэропорта Камышли в Сирии на фоне наступления правительства на курдские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным сирийских источников, часть сил перемещается на авиабазу Хмеймим на западе страны, другие возвращаются в Россию.

При этом процесс вывода продолжается уже с прошлой недели. В течение последних двух дней из Камишли в Хмеймим были перевезены военная техника и тяжелое вооружение.

При этом корреспондент Reuters утверждает, что на аэропорту Камышли еще развеваются российские флаги, а на взлетной полосе стоят самолеты с российской символикой.

Российское Министерство обороны пока не комментирует ситуацию.

Ранее сирийские источники сообщали, что правительство может попросить Россию покинуть аэропорт после полного выхода курдских сил, потому что "там нечего делать".

Взаимоотношения России и Сирии

Россия, союзник бывшего президента Башара Асада, поддерживает правительство аль-Шараа, которое пришло к власти около 14 месяцев назад. Шараа в прошлом году заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что будет придерживаться всех предыдущих соглашений между Дамаском и Москвой, что гарантирует безопасность двух основных российских военных баз в Сирии.

Отметим, что в январе правительственные войска президента Ахмеда аль-Шараа захватили значительные территории на севере и востоке Сирии, которые ранее контролировали Сирийские демократические силы (SDF), возглавляемые курдами. После этих боев хрупкое перемирие между сторонами было продлено еще на 15 дней.