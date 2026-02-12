Пять покушений за год: ООН раскрыла детали охоты ИГИЛ на новые власти Сирии
ООН обнародовала отчет о 5 неудачных покушениях на президента Сирии Ахмада аш-Шараа и его министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию АР.
После свержения режима Башара Асада Сирия вновь столкнулась с масштабной террористической угрозой.
Так, согласно докладу Контртеррористического управления ООН, обнародованному 11 февраля, президент страны Ахмад аш-Шараа, а также его министры пережили по меньшей мере пять неудачных покушений в течение последнего года. Речь идет о министре внутренних дел Анасе Хасане Хаттабе и министре иностранных дел Асааде аль-Шибани.
В частности, покушения на президента зафиксированы в Алеппо и Дераа.
Кто стоит за нападениями
По информации экспертов ООН, ответственность за попытки убийства взяла на себя группировка "Сарая Ансар аш-Сунна".
Однако эксперты ООН убеждены: это лишь "зонтичная" структура, которая служит ширмой для ИГИЛ. Использование такой прокси-группы позволяет террористам сохранять "правдоподобное отрицание" своей причастности, одновременно наращивая оперативные возможности.
Вакуум безопасности и месть ИГИЛ
Эксперты отмечают, что террористы пытаются максимально использовать "вакуум безопасности и период неопределенности", наступивший после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.
Ахмад аш-Шараа, бывший лидер "Хайят Тахрир аш-Шам", который пришел к власти на волне восстания, сейчас признан ИГИЛ "целью номер один". Ситуация обострилась после того, как в ноябре 2025 года новое сирийское правительство официально присоединилось к международной коалиции против ИГИЛ.
Текущая ситуация в стране
Несмотря на смену власти, боевики остаются активными во многих регионах:
- на севере и северо-востоке продолжаются регулярные атаки на силы безопасности;
- российские войска постепенно сворачивают свое присутствие, выводя базы, что дополнительно меняет баланс сил;
- Турция усиливает свое влияние, поддерживая правительство в борьбе с курдскими формированиями.
В ООН подчеркивают, что попытки физического устранения руководства государства свидетельствуют о намерении радикальных группировок сорвать процесс стабилизации и дестабилизировать новый политический порядок в Сирии.
Напомним, в декабре 2025 года аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозировали дальнейшее сокращение российского военного присутствия в Сирии. По их оценкам, Москва фактически приняла решение оставить последнюю крупную базу на севере страны - в Камышлы - из-за нежелания Турции и сирийских группировок, в частности "Хайят Тахрир аш-Шам" и Сирийской национальной армии, мириться с ее дальнейшим пребыванием.
Также 17 декабря сирийские СМИ сообщили, что российские войска покинули авиабазу Тиас в провинции Хомс и передислоцировались на базу Хмеймим.