Пять покушений за год: ООН раскрыла детали охоты ИГИЛ на новые власти Сирии

ООН обнародовала отчет о 5 неудачных покушениях на президента Сирии Ахмада аш-Шараа и его министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию АР.

После свержения режима Башара Асада Сирия вновь столкнулась с масштабной террористической угрозой.

Так, согласно докладу Контртеррористического управления ООН, обнародованному 11 февраля, президент страны Ахмад аш-Шараа, а также его министры пережили по меньшей мере пять неудачных покушений в течение последнего года. Речь идет о министре внутренних дел Анасе Хасане Хаттабе и министре иностранных дел Асааде аль-Шибани.

В частности, покушения на президента зафиксированы в Алеппо и Дераа.

Кто стоит за нападениями

По информации экспертов ООН, ответственность за попытки убийства взяла на себя группировка "Сарая Ансар аш-Сунна".

Однако эксперты ООН убеждены: это лишь "зонтичная" структура, которая служит ширмой для ИГИЛ. Использование такой прокси-группы позволяет террористам сохранять "правдоподобное отрицание" своей причастности, одновременно наращивая оперативные возможности.

Вакуум безопасности и месть ИГИЛ

Эксперты отмечают, что террористы пытаются максимально использовать "вакуум безопасности и период неопределенности", наступивший после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

Ахмад аш-Шараа, бывший лидер "Хайят Тахрир аш-Шам", который пришел к власти на волне восстания, сейчас признан ИГИЛ "целью номер один". Ситуация обострилась после того, как в ноябре 2025 года новое сирийское правительство официально присоединилось к международной коалиции против ИГИЛ.

Текущая ситуация в стране

Несмотря на смену власти, боевики остаются активными во многих регионах:

на севере и северо-востоке продолжаются регулярные атаки на силы безопасности;

российские войска постепенно сворачивают свое присутствие, выводя базы, что дополнительно меняет баланс сил;

Турция усиливает свое влияние, поддерживая правительство в борьбе с курдскими формированиями.

В ООН подчеркивают, что попытки физического устранения руководства государства свидетельствуют о намерении радикальных группировок сорвать процесс стабилизации и дестабилизировать новый политический порядок в Сирии.