Пять подсанкционных танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаги на российские - NYT

Среда 07 января 2026 14:25
UA EN RU
Пять подсанкционных танкеров у берегов Венесуэлы сменили флаги на российские - NYT 5 подсанкционных танкеров вблизи Венесуэлы сменили флаги на российские (фото: Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Еще пять нефтяных танкеров, находящихся под санкциями США и находившихся вблизи Венесуэлы, официально сменили флаги на российские. Это очередная попытка Москвы легализовать "теневой флот" для обхода международных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Маскировка "теневого флота"

Суда, которые ранее прятали свое происхождение под флагами других стран, теперь официально перешли под российскую юрисдикцию.

Перерегистрация произошла в то время, когда танкеры находились на рейде у берегов Венесуэлы, которая также находится под жесткими санкциями Запада.

Согласно данным Российского морского реестра судоходства, под флаг РФ перешли суда Bella 1 и Hyperion. Кроме них, еще три танкера, находившиеся в венесуэльских водах, аналогичным образом изменили регистрацию за последние дни.

Обход ограничений

Все пять судов находятся под санкциями США из-за транспортировки иранской или российской нефти. После смены флага они официально объявили портами приписки российские города Сочи и Таганрог.

Один из танкеров исчез из территориальных вод Венесуэлы ранее на этой неделе, несмотря на американскую морскую блокаду, установленную в отношении подсанкционных судов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады для подсанкционных танкеров. Они перевозили российскую, венесуэльскую и иранскую нефть.

Соединенные Штаты разрабатывали масштабную операцию для перехвата нефтяного танкера в Атлантике, который Россия просила не трогать. Позже Москва отправила подводную лодку для сопровождения танкера.

