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Пять стран. Премьер Эстонии предложила ввести единое торговое эмбарго против России

Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (facebook.com/kallaskaja)
Автор: Наталия Гурковская

В Эстонии предлагают ввести единое торговое эмбарго против России с участием Польши, Литвы, Латвии и Финляндии. При этом, ключевой в этом вопросе является Финляндия.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам премьер-министра, другие приграничные страны пока не поддержали предложение Эстонии. Она отметила, что ключевой страной в этом вопросе является Финляндия.

Каллас подчеркнула, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, но обещала сделать это.

В чем проблема?

Как пишет издание, ежедневно из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы. По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, страна не может самостоятельно перекрыть границу, иначе эстонские предприятия пострадают.

Министр добавил, что ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии.

 

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Российская ФедерацияЛатвияЛитваПольшаЭстонияФинляндия