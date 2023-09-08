Пять стран. Премьер Эстонии предложила ввести единое торговое эмбарго против России

По словам премьер-министра, другие приграничные страны пока не поддержали предложение Эстонии. Она отметила, что ключевой страной в этом вопросе является Финляндия.

Каллас подчеркнула, что пока не общалась с новым премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, но обещала сделать это.

В чем проблема?

Как пишет издание, ежедневно из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы. По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, страна не может самостоятельно перекрыть границу, иначе эстонские предприятия пострадают.

Министр добавил, что ограничение торговли следует обсудить с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии.