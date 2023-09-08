П'ять країн. Прем'єр Естонії запропонувала запровадити єдине торгове ембарго проти Росії

За словами прем'єр-міністра, інші прикордонні країни поки що не підтримали пропозицію Естонії. Вона наголосила, що ключовою країною у цьому питанні є Фінляндія.

Каллас підкреслила, що поки що не спілкувалася з новим прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, але обіцяла зробити це.

В чому проблема?

Як пише видання, щодня з Естонії до Росії завозять електроніку, заводське обладнання, харчі та пластмаси. За словами голови МЗС Естонії Маргуса Цахкна, країна не може самостійно перекрити кордон, інакше постраждають естонські підприємства.

Міністр додав, що обмеження торгівлі слід обговорити з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Фінляндії.