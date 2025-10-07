ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Пять стран НАТО отстроят в Украине реабилитационные центры для военных

Украина, Вторник 07 октября 2025 18:44
UA EN RU
Пять стран НАТО отстроят в Украине реабилитационные центры для военных Фото: страны Альянса восстановят пять реабилитационных центров в Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Пять стран-членов НАТО отстроят в Украине в рамках операции "Реноватор" пять военных реабилитационных центров. В частности, и тех, которые были повреждены в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Сегодня, 7 октября, к Литве, Норвегии, Швеции и Великобритании, которые являются участниками программы, присоединилась и Латвия.

Каждая из этих стран возглавит восстановление одного из пяти военных реабилитационных центров. Руководство проекта и его координация будет обеспечиваться НАТО.

Операция "Реноватор" стартовала в 2023 году и осуществляется в сотрудничестве с Украиной. Ее бюджет составляет 100 миллионов евро, она координирует предоставление оборудования, поддерживает медицинскую подготовку и работы по восстановлению инфраструктуры.

В НАТО заявили, что проект способствовал проведению спасательных операций, протезированию и обучению украинских медицинских специалистов, включая врачей, психологов и физиотерапевтов.

"А также проведению строительных работ и предоставлению оборудования, что улучшает возможности Украины заботиться о раненых военнослужащих - как физически, так и психологически", - говорится в сообщении.

Помощь осуществляется в рамках программы НАТО по предоставлению Украине нелетальной поддержки и помощи в достижении полной оперативной совместимости с Альянсом.

Напомним, правительство Украины приняло постановление, которое совершенствует лечение, реабилитацию и адаптацию украинцев, освобожденных из российского плена.

Оно предусматривает более четкие требования к медосмотру бывших пленных, расширение сети учреждений и комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий.

РБК-Украина также писало, что Литва планирует предоставлять реабилитационные и психиатрические услуги украинским детям, которые были принудительно депортированы в Россию и впоследствии возвращены в Украину.

Первые дети должны прибыть в страну уже этой осенью.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война в Украине
Новости
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы