Пять суток бродил по Карпатам: на границе с Румынией спасли заблудившегося днепрянина
Пограничники Черновицкого отряда спасли в горах жителя Днепропетровской области, который заблудился при попытке незаконно попасть в Румынию. Мужчина провел в лесу пять суток и был вынужден сам звать на помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Ночной вызов и поиски
Поисковая операция началась 4 января вечером после того, как мужчина позвонил на спецлинию полиции. Он сообщил, что находится в горах Верховинского района, полностью потерял ориентацию и не может самостоятельно передвигаться.
Спасательные работы продолжались около 12 часов в сложных горных условиях. Только под утро пограничники отдела "Шибены" вместе со специалистами ГСЧС обнаружили мужчину - он лежал обессиленный прямо на снегу посреди леса.
Пять суток в горах
После того как пострадавшего доставили в подразделение, предоставили еду и обогрели, выяснились детали его "путешествия". 30-летний днепрянин признался, что планировал незаконно добраться до Румынии пешком через горы. Он рассчитывал свои силы на длительный переход, но не ожидал, что маршрут окажется настолько сложным и опасным.
За попытку незаконного пересечения государственной границы на правонарушителя составили административный протокол (ст. 204-1 КУоАП). Материалы дела уже переданы в суд.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о разоблачении Службой безопасности Украины масштабной схемы незаконной переправки мужчин за границу. Организаторы предлагали нестандартный маршрут - побег через газопровод, пролегающий на границе с Молдовой.
По данным правоохранителей, за такую "услугу" дельцы требовали тысячи долларов, обещая безопасный переход. Однако СБУ вовремя задержала участников схемы, предотвратив попытку нелегального пересечения государственной границы на этом участке.