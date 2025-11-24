108-й десантно-штурмовой полк РФ на запорожском направлении оказался в критическом состоянии: систематическое употребление алкоголя среди личного состава привело к смертям, нарушению выполнения задач и росту опасных инцидентов.

Подробности инцидентов

По данным АТЕШ, в подразделении наблюдается полное разложение дисциплины.

Источники отмечают, что регулярное употребление спиртного фактически стало нормой, а с наступлением холодов ситуация усугубилась.

В обращении подчеркивается: "С приближением зимы ежедневная потребность в спиртном превратила подразделение в формирование, неспособное выполнять боевые задачи. Так называемые "100 граммов" превратились в литры, а полк стал очагом алкоголизма".

Отмечается, что новые военные гибнут не в бою, а от отравления суррогатным алкоголем.

Скрытие проблемы и конфликты в рядах

По словам партизан, командование намеренно не поднимает вопрос массового пьянства, поскольку "пьяные солдаты - удобный ресурс, они не задают вопросов и идут в штурм "под согревом"".

Однако это приводит к серьезным конфликтам с трезвыми военными. Сообщается, что нетрезвые бойцы регулярно подставляют сослуживцев: шумят на позициях, светят фонарями, засыпают на постах, забывают оружие и даже открывают огонь по своим.