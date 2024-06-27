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Пьяное ДТП в Броварах: экс-главе РГА продлили меру пресечения

пивовары, Четверг 27 июня 2024 15:59
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Пьяное ДТП в Броварах: экс-главе РГА продлили меру пресечения Фото: экс-главе Броварской РГА продлили меру пресечения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшему главе Броварской райгосадминистрации Владимиру Майбоженко продлили меру пресечения. Он совершил пьяное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения Майбоженко в виде содержания под стражей без определения залога.

Экс-глава РГА пробудет в СИЗО как минимум до 26 июля 2024 года.

Что известно о деле

Напомним, 26 апреля 2024 года в Броварах произошло ДТП. Как выяснилось, глава Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.

В момент аварии чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Drager обнаружил в организме водителя 2.31 промилле.

В результате ДТП ранения получили четыре человека, среди пострадавших был ребенок. Двое травмированных находились в тяжелом состоянии.

На следующий день после аварии президент Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской РГА Киевской области.

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