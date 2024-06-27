П'яна ДТП у Броварах: ексголові РДА продовжили запобіжний захід

Колишньому голові Броварської райдержадміністрації Володимиру Майбоженку продовжили запобіжний захід. Він скоїв п'яну ДТП з постраждалими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Ексголова РДА пробуде в СІЗО щонайменше до 26 липня 2024 року.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Майбоженку у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 26 квітня 2024 року у Броварах сталася ДТП. Як з'ясувалося, голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

У момент аварії чиновник був в стані алкогольного сп'яніння. Drager виявив в організмі водія 2.31 проміле.

Внаслідок ДТП поранення отримали четверо осіб, серед постраждалих була дитина. Двоє травмованих перебували у важкому стані.

Наступного дня після аварії президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської РДА Київської області.

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