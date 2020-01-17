Очікування українського бізнесу погіршуються три квартали поспіль

Очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності знову погіршилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2019 року.

За даними опитування, індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 112,0% (у I кварталі -119,7%, у II кварталі - 117,8%, I в III першому кварталі - 115,3%).

Пожвавлення ділової активності очікують респонденти усіх видів економічної діяльності, крім респондентів сільського господарства (ІДО 94,4). Найоптимістичніші прогнози у підприємств добувної промисловості (ІДО 121,5).

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Черговий опитування НБУ було проведено з 4 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року серед керівників 697 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами та напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, значення Індексу економічних можливостей населення України, який вимірює Центр Разумкова, у грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником за винятком зимових місяців.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку Олег Чурій заявив, що на сьогоднішній день економіка України знаходиться в кращому стані за всі роки незалежності.