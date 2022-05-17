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В очікуванні ембарго. Податок на нафту скоротить доходи РФ від експорту, - Єрмак

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Тимчасове запровадження податку російську нафту значно вплине на доходи РФ за експорт енергоресурсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Цей крок (податок на нафту РФ - ред.) дозволить позбавити Росію значних коштів за експорт нафти до введення повного нафтового ембарго, до чого ми закликаємо наших союзників", - підкреслив Єрмак.

Також він нагадав, що у дорожній карті енергетичних санкцій група Макфола-Єрмака запропонувала схожий тимчасовий крок щодо запровадження тарифу або податку на російську нафту з подальшою відмовою від імпорту енергоресурсу в цілому.

Варто зазначити, що раніше в Мінфіні США заявили про намір запропонувати європейським країнам запровадити мито на російську нафту. Це має стати швидшою альтернативою прямому нафтовому ембарго.

Також ми писали, що Польща запропонувала Європейському Союзу запровадити податок на російські енергоносії та запровадити квоти на їх використання. Міністр клімату та довкілля Польщі Ганна Москва вважає, що це сприятиме відмові від російських ресурсів.

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Російська ФедераціяАндрій ЄрмакПодаткиСанкції проти Росії