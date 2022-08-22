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Чи очікує Україну гіперінфляція: у Мінекономіки дали відповідь

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Україна, Понеділок 22 серпня 2022 10:36
Чи очікує Україну гіперінфляція: у Мінекономіки дали відповідь Фото: гіперінфляції в Україні не очікується попри війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Темпи інфляції в Україні значно прискорилися під час війни. Водночас гіперінфляції очікувати не варто, оскільки держава в будь-якому разі контролюватиме ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд інфляції (червень 2022 року) Міністерства економіки.

Як зазначається в огляді, прискорення інфляції в Україні було зумовлено шоком пропозиції у форс-мажорних умовах війни (найболючіше проявилося в збільшенні цін на продовольчому та паливному ринках), що в поєднанні з тиском з боку світових цін на енергоносії і продовольство, а також високим рівнем витрат у виробництві мало негативний ефект на ціни в цілому.

"Втім, за тих масштабів людських та економічних втрат, що зазнала Україна під час війни, темпи зростання споживчих цін наразі залишаються "стриманими" - за І півріччя цього року становлять 17,4%", - йдеться в огляді.

Як зазначили в міністерстві, "перспективи розвитку цінових процесів на ринку, як і впродовж попередніх місяців війни, залежать виключно від перебігу подій на полі бою". Але, навіть за такої невизначеності упродовж найближчих місяців варто розраховувати на впевнені дії уряду щодо регулювання ринку, міцність запасів (насамперед продовольства та палива) та наявність фінансової допомоги від зовнішніх партнерів.

При цьому, вагомим ризиком прискорення інфляції залишається загроза посилення девальвації гривні, на курс якої суттєво впливає дефіцит іноземної валюти внаслідок погіршення сальдо торгового балансу на фоні блокади портів, відплив валюти у зв’язку із перебуванням значної частини населення за межами країни, вважають у Мінекономіки.

"Втім, не варто очікувати крайнощів у ціновій динаміці, які мали б призвести до надвисоких гіперінфляційних темпів із тривалою негативною перспективою. Держава в стані війни у будь-якому випадку контролюватиме цінові процеси на споживчому ринку", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.

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