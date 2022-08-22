Ожидает ли Украину гиперинфляция: в Минэкономики дали ответ

Темпы инфляции в Украине значительно ускорились во время войны. В то же время гиперинфляции ожидать не стоит, поскольку государство в любом случае будет контролировать цены.

Как отмечается в обзоре, ускорение инфляции в Украине было обусловлено шоком предложения в форс-мажорных условиях войны (больнее всего проявилось в увеличении цен на продовольственном и топливном рынках), что в сочетании с давлением со стороны мировых цен на энергоносители и продовольствие, а также высоким уровнем затрат в производстве имело негативный эффект на цены в целом.

"Впрочем, при тех масштабах человеческих и экономических потерь, которые понесла Украина во время войны, темпы роста потребительских цен пока остаются "сдержанными" - за І полугодие этого года составляют 17,4%", - говорится в обзоре.

Как отметили в министерстве, "перспективы развития ценовых процессов на рынке, как и в течение предыдущих месяцев войны, зависят исключительно от хода событий на поле боя". Но, даже при такой неопределенности в течение ближайших месяцев стоит рассчитывать на уверенные действия правительства по регулированию рынка, прочность запасов (прежде всего продовольствия и топлива) и наличие финансовой помощи от внешних партнеров.

При этом, весомым риском ускорения инфляции остается угроза усиления девальвации гривны, на курс которой существенно влияет дефицит иностранной валюты из-за ухудшения сальдо торгового баланса на фоне блокады портов, отток валюты в связи с пребыванием значительной части населения за пределами страны, считают в Минэкономики.

"Впрочем, не стоит ожидать крайностей в ценовой динамике, которые могли были бы привести к сверхвысоким гиперинфляционным темпам с длительной негативной перспективой. Государство в состоянии войны в любом случае будет контролировать ценовые процессы на потребительском рынке", - говорится в обзоре.