Гололед привел к 20 ДТП на трассе Киев-Житомир: водителей предупредили об опасности

Ситуация в столице

Патрульная полиция Киева предупреждает об осложненном движении на Подольско-Воскресенском мосту из-за дорожно-транспортного происшествия. Водителей просят планировать маршрут с учетом задержек.

Аварии на трассе Киев-Житомир

По данным соцсетей, только за утро на трассе Киев-Житомир произошло около 20 ДТП. Пользователи сообщают, что причиной массовых аварий стала гололедица, которая появилась на отдельных участках дороги.

Предупреждение для водителей

В Патрульной полиции Киевской области отмечают, что на дорогах региона местами гололедица. Водителей призывают быть особенно осторожными и соблюдать правила безопасности:

проверить техническое состояние авто перед выездом;

не использовать летнюю или изношенную резину;

избегать резких маневров;

соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию;

снижать скорость вблизи пешеходных переходов и учебных заведений.

Полиция напоминает: в случае чрезвычайной ситуации на дороге можно звонить на спецлинии 102 или 112.