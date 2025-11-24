RU

Общество Образование Деньги Изменения

Гололед привел к 20 ДТП на трассе Киев-Житомир: водителей предупредили об опасности

Фото: Гололедица на дорогах Киева (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве и области утром 24 ноября наблюдается сложная ситуация на дорогах из-за гололеда. Водителей просят быть максимально внимательными, чтобы избежать ДТП.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева и Киевской области.

Ситуация в столице

Патрульная полиция Киева предупреждает об осложненном движении на Подольско-Воскресенском мосту из-за дорожно-транспортного происшествия. Водителей просят планировать маршрут с учетом задержек.

Аварии на трассе Киев-Житомир

По данным соцсетей, только за утро на трассе Киев-Житомир произошло около 20 ДТП. Пользователи сообщают, что причиной массовых аварий стала гололедица, которая появилась на отдельных участках дороги.

Предупреждение для водителей

В Патрульной полиции Киевской области отмечают, что на дорогах региона местами гололедица. Водителей призывают быть особенно осторожными и соблюдать правила безопасности:

  • проверить техническое состояние авто перед выездом;
  • не использовать летнюю или изношенную резину;
  • избегать резких маневров;
  • соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию;
  • снижать скорость вблизи пешеходных переходов и учебных заведений.

Полиция напоминает: в случае чрезвычайной ситуации на дороге можно звонить на спецлинии 102 или 112.

Ранее РБК-Украина писало, что на высокогорье Карпат 24 ноября зафиксировали облачную погоду, ограниченную видимость и мороз до -12°C, в частности на горе Поп Иван Черногорский. Синоптики предупреждают, что на дорогах западных областей возможна гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в Украине ожидаются дожди в отдельных регионах, а местами температура поднимется до +15°. В западных областях возможен снег в Карпатах и гололедица, тогда как в центре и на севере будет преобладать сухая погода. На Юге и Юго-Востоке будет теплее всего, а в Киеве - облачно с прояснениями и 2-4° тепла.

КиевДТПКиевская областьПогода