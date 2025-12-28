Гололедица и метель. Водителей предупредили об опасности на дорогах

В понедельник, 29 декабря, на дорогах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, ожидается гололедица. Кроме того, прогнозируются сильные порывы ветра и метель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС в Telegram.
"В ночные и утренние часы на Правобережье, в частности на Киевщине (кроме Закарпатья), прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с и метель (желтый уровень опасности)", - отметили спасатели.
ГСЧС отметила, что погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических служб, а также движения транспорта.
Напомним, в результате резкого зимнего похолодания в Украине с 24 декабря на реках и мелководье водохранилищ начали появляться ледовые явления. В ГСЧС предупредили об опасности и призвали украинцев не выходить на лед и быть осторожными возле водоемов.
Отметим, в Украине в понедельник, 29 декабря, ожидается небольшой снег и гололедица. Днем прогнозируется от 4 градусов мороза. Умеренный, днем на западе, юго-западе страны местами небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица.
Ранее, 26 декабря снегопад накрыл почти всю Украину, из-за чего коммунальщики работали в усиленном режиме. В сети активно распространяли яркие фото и видео городов, которые были засыпаны снегом.
РБК-Украина ранее писало, что синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше. Согласно их прогнозу настоящую зиму следует ожидать на Новый год.