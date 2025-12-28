Гололедица и метель. Водителей предупредили об опасности на дорогах

"В ночные и утренние часы на Правобережье, в частности на Киевщине (кроме Закарпатья), прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с и метель (желтый уровень опасности)", - отметили спасатели.

ГСЧС отметила, что погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических служб, а также движения транспорта.

Напомним, в результате резкого зимнего похолодания в Украине с 24 декабря на реках и мелководье водохранилищ начали появляться ледовые явления. В ГСЧС предупредили об опасности и призвали украинцев не выходить на лед и быть осторожными возле водоемов.