RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Гололедица и метель. Водителей предупредили об опасности на дорогах

Фото: спасатели предупредили водителей об опасных явлениях на дорогах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Ульяненко

В понедельник, 29 декабря, на дорогах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, ожидается гололедица. Кроме того, прогнозируются сильные порывы ветра и метель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС в Telegram.

"В ночные и утренние часы на Правобережье, в частности на Киевщине (кроме Закарпатья), прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с и метель (желтый уровень опасности)", - отметили спасатели.

ГСЧС отметила, что погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических служб, а также движения транспорта.

Напомним, в результате резкого зимнего похолодания в Украине с 24 декабря на реках и мелководье водохранилищ начали появляться ледовые явления. В ГСЧС предупредили об опасности и призвали украинцев не выходить на лед и быть осторожными возле водоемов.

 

Погода в Украине

Отметим, в Украине в понедельник, 29 декабря, ожидается небольшой снег и гололедица. Днем прогнозируется от 4 градусов мороза. Умеренный, днем на западе, юго-западе страны местами небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица.

Ранее, 26 декабря снегопад накрыл почти всю Украину, из-за чего коммунальщики работали в усиленном режиме. В сети активно распространяли яркие фото и видео городов, которые были засыпаны снегом.

РБК-Украина ранее писало, что синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше. Согласно их прогнозу настоящую зиму следует ожидать на Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС