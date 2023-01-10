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Цены на продукты в Украине за год выросли почти на 35%: что дорожает быстрее всего

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Украина, Вторник 10 января 2023 15:47
Цены на продукты в Украине за год выросли почти на 35%: что дорожает быстрее всего Фото: продукты подорожали на треть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в декабре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 34,4%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали, яйца - на 76,6%, фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыба и рыбопродукты - 45,8%, сахар - на 31,0%, хлеб и хлебопродукты - на 30,3%,

Кроме того, масло подрожало на 28,9%, макаронные изделия - на 27,9%, сыр и творог - на 25,0%, мясо и мясопродукты - на 24,6%, хлеб - на 22,1%, молоко на 18,7%, подсолнечное масло - на 14,5%.

Цены на продукты в Украине за год выросли почти на 35%: что дорожает быстрее всего

Напомним, потребительские цены в Украине за 2022 год выросли на 26,6%.

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Цены на продукты Государственная служба статистики
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