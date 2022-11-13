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В ОВА рассказали об убитых и раненых в Донецкой области за сутки

Фото: в Бахмуте оккупанты во время обстрела убили двух людей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За субботу, 12 ноября, россияне убили 2 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте. Еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 12 ноября россияне убили 2 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 2 погибших во время оккупации: в Ямполе и в Яровой.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1204 людей, еще 2588 ранены.

Как сообщалось, ВСУ атаковали колонну россиян под Павловкой (Донецкая область). Для этого был использован ПТРК "Стугна-П".

Также российские захватчики снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области этой ночью, 13 ноября. В результате вражеской атаки ранения получили две женщины, которые были доставлены в больницу.

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Донецкая область