В ОВА розповіли про вбитих та поранених в Донецькій області за добу

"За 12 листопада росіяни вбили 2 цивільних в Донецькій області - у Бахмуті. Ще 1 людина в області отримала поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 2 загиблих під час окупації: у Ямполі та у Яровій.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1204 людей, ще 2588 поранені.