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В ОВА розповіли про вбитих та поранених в Донецькій області за добу

Фото: у Бахмуті окупанти під час обстрілу вбили двох людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За суботу, 12 листопада, росіяни вбили 2 цивільних в Донецькій області - у Бахмуті. Ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 12 листопада росіяни вбили 2 цивільних в Донецькій області - у Бахмуті. Ще 1 людина в області отримала поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 2 загиблих під час окупації: у Ямполі та у Яровій.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1204 людей, ще 2588 поранені.

Як повідомлялось, ЗСУ атакували колону росіян під Павлівкою (Донецька область). Для цього був використаний ПТРК "Стугна-П".

Також російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області цієї ночі, 13 листопада. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали дві жінки, які були доставлені до лікарні.

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Донецька область