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В ОВА назвали количество пострадавших в результате обстрела Харькова

Харьков, Среда 10 января 2024 23:23
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В ОВА назвали количество пострадавших в результате обстрела Харькова Фото: в ОВА рассказали, сколько людей пострадало в результате обстрела Харькова (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия обстреляла Харьков вечером 10 января, предварительно ракетами С-300. Пострадали 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В результате российского обстрела был поврежден гражданский объект. Мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что вероятность жертв среди находившихся в нем людей высока.

Впоследствии руководитель областной военной администрации заявил, что в настоящее время известно о 9 пострадавших.

В полиции Харьковской области рассказали, что среди пострадавших – двое в тяжелом состоянии.

Обстрел Харькова 10 января

Оккупанты нанесли удары по Харькову вечером 10 января, в городе раздавались взрывы.

Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, российские кафиры ударили по Киевскому району города, по предварительным данным, враг применил для атаки ракеты С-300.

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