В ОВА назвали количество пострадавших в результате обстрела Харькова
Российская оккупационная армия обстреляла Харьков вечером 10 января, предварительно ракетами С-300. Пострадали 9 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В результате российского обстрела был поврежден гражданский объект. Мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что вероятность жертв среди находившихся в нем людей высока.
Впоследствии руководитель областной военной администрации заявил, что в настоящее время известно о 9 пострадавших.
В полиции Харьковской области рассказали, что среди пострадавших – двое в тяжелом состоянии.
Обстрел Харькова 10 января
Оккупанты нанесли удары по Харькову вечером 10 января, в городе раздавались взрывы.
Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, российские кафиры ударили по Киевскому району города, по предварительным данным, враг применил для атаки ракеты С-300.
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