Відведення військ не змінює стратегічної політики Росії, - Кравчук

На думку політика, Росія не змінила свої наміри щодо контролю над Україною.

"Відведення військ не змінює стратегічної політики Росії взагалі... Політика Росії залишається: А - Україна має бути в системі стратегічної політики Росії, Б - Україна повинна виконувати волю Росії, куди їй вступати, з ким заключати угоди. Тобто вона повинна, проводячи свою зовнішню політику, консультуватися з Росією", - сказав Кравчук.

Раніше Кравчук назвав умову розриву дипломатичних відносин з РФ. На його думку, це може трапитися, якщо в Москві відмовляться брати участь в нормандському і мінському форматах.

Кравчук також заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна з питань двосторонніх відносин може пройти тільки в нейтральній країні.

В новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" експерти у студії обговорять питання, чи можливий новий напад Росії на Україну. Крім того, Сергій Щербина, Леонід Кравчук, Сергій Куніцин, Євген Шевченко, Олександр Корнієнко та інші обговорять, чому народний депутат від "Слуги Народу" поїхав до Білорусі на зустріч з Олександром Лукашенком та що означає, коли росіяни говорять: "Вернем Харьков".

"Свобода слова Савіка Шустера" від 23 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про напрямки, на яких РФ концентрує свої війська, про підготовку української армії до бойових дій у разі наступу РФ та про те, які розглядаються сценарії можливого конфлікту.



Крім того, Наєв розповів про підготовку української армії до бойових дій у разі наступу РФ.



Також тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про можливість збільшення кількості військових США.



Окрім того, Сергій Притула висловився про ситуацію на сході країни та настрої українців через провокації РФ на кордоні України.



А ще у минулому випуску Віталій Кличко відповів Денису Шмигалю, хто може його звільнити.



Ну і, звісно, колишній голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич, прокоментував військові провокації РФ на українському кордоні.