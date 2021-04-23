Кравчук назвав умову остаточного розриву дипломатичних відносин з Росією
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук назвав умову розриву дипломатичних відносин з РФ. Це може трапиться, якщо в Москві відмовляться брати участь в нормандському і Мінському форматах.
Така заява Кравчук зробив в ефірі " 4 каналу".
За його словами, питання розриву дипломатичних відносин не є першочерговим, однак такий сценарій можливий.
"Наприклад, якщо завтра Росія відмовляється брати участь у нормандському і Мінському форматах, тоді негайно виникає питання про необхідність розриву дипломатичних відносин, на наступний же день", - сказав Кравчук.
Він додав, що зараз використовувати всі можливості для припинення війни на Донбасі.
Раніше Кравчук заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна з питань двосторонніх відносин може пройти тільки в нейтральній країні.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "у будь-якій точці, де йде війна", щоб розблокувати мирне врегулювання.