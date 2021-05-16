"Відведення без відведення": Кулеба заявив, що загроза на кордоні з Росією не минула

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що насправді Росія не відвела свої війська від українського кордону. За його словами, дії Росії не можна назвати відведенням військ.

Про це йдеться в інтерв'ю міністра для німецького каналу Deutsche Welle .

"По-перше, ми не бачимо відведення російських військ, яке було б адекватним тій кількості військ, які зосереджені уздовж кордону України й окупованих територій. Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Російські війська в масі своїй залишилися на місцях", - сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що Росія перекинула від кордону військові частини, але "загроза не минула".

"Знаєте, в Радянському Союзі були показові суди, процеси без будь-якого правосуддя. А те, що ми сьогодні спостерігаємо, - це відведення військ без відведення військ. І нам слід залишатися пильними в цьому питанні", - наголосив він.