"Відведення без відведення": Кулеба заявив, що загроза на кордоні з Росією не минула

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що насправді Росія не відвела свої війська від українського кордону. За його словами, дії Росії не можна назвати відведенням військ.
Про це йдеться в інтерв'ю міністра для німецького каналу Deutsche Welle.
"По-перше, ми не бачимо відведення російських військ, яке було б адекватним тій кількості військ, які зосереджені уздовж кордону України й окупованих територій. Те, що відбувається, не можна назвати відведенням військ. Російські війська в масі своїй залишилися на місцях", - сказав глава МЗС.
Кулеба зазначив, що Росія перекинула від кордону військові частини, але "загроза не минула".
"Знаєте, в Радянському Союзі були показові суди, процеси без будь-якого правосуддя. А те, що ми сьогодні спостерігаємо, - це відведення військ без відведення військ. І нам слід залишатися пильними в цьому питанні", - наголосив він.
Нагадаємо, у квітня Росія перекинула десятки тисяч військових до українського кордону на Сході та в Криму. В Україні побоювалися, що Росія може перейти в наступ. Однак на тлі санкційного та дипломатичного тиску Москва заявила про відведення військ.
Після заяви Кремля український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не фіксує зменшення російських військ біля українського кордону.
Ба більше, у травні спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що Росія перекинула в окупований Крим нове озброєння. Це сталося вже після заяви про відведення російських військ.