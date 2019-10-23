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Відповідальна за Україну і Росію чиновниця Пентагону дасть свідчення у справі Трампа

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Лора Купер займає посаду заступника помічника міністра оборони з питань Росії, України, Євразії

У середу, 23 жовтня, чиновниця з Пентагону Лора Купер, відповідальна за політику щодо України і Росії, дасть свідчення в Палаті представників США у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Американські законодавці зацікавлені в тому, що було відомо Купер про зусилля Трампа щодо затримки сотень мільйонів доларів допомоги Україні в обмін на початок розслідування проти сина Джо Байдена.

Купер займає посаду заступника помічника міністра оборони з питань Росії, України, Євразії. Вона добровільно постане перед комітетами, Пентагон не заважав їй давати свідчення.

Як відомо, Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

РБК-Україна повідомляло, що тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma.

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