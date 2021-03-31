ЄС узгодив санкції проти восьми громадян і трьох юридичних осіб Ірану

Комітет постійних представників Євросоюзу в середу ухвалив рішення про введення заборонних заходів за порушення прав людини в Ірані выдносно восьми фізичних і трьох юридичних осіб. Вони будуть офіційно затверджені Радою ЄС і вступлять в силу найближчими днями.

Як повідомляється, санкції будуть введені у зв'язку з жорстким придушенням протестів в Ірані у 2019 році.

Заборонні заходи прийняті в рамках нового санкційного механізму ЄС з прав людини, який ЄС вже вніс кілька громадян Росії та Китаю, чим викликав новий виток напруженості у відносинах з Москвою, і, особливо Пекіном.

Зазначається, що ЄС вперше ввів санкції проти Ірану з моменту укладення Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану (СВПД) у 2015 році, в рамках якої Євросоюз зобов'язався скасувати санкції, пов'язані з розвитком ядерної програми.