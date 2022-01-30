Відвал Шеви, геройство Надаля і провал України на ЧЄ з біатлону: підсумки тижня в спорті

Рафаель Надаль створив історію, вигравши свій 21-й титул "Великого шолома", а збірна України з футзалу змогла пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Крім цього завершили ЧЄ з гандболу та біатлону, а Андрій Шевченко, схоже, позбувся шансів очолити збірну Польщі.

Фінал Australian Open

Перед стартом першого тенісного турніру "Великого шолома" сезону - Australian Open, іспанець Рафаель Надаль перебував не в кращих кондиціях. Півроку він відновлювався від травми і коронавірусу. Та й вік позначається - іспанцеві вже 35 років. Але Новака Джоковича на турнірі не було - через скандал з відмовою від вакцинації серба з Австралії таки депортували напередодні старті. А так і шанс на історичний успіх у Рафи збільшився - до AO у нього, Джоковича і легендарного швейцарця Роджера Федерера було по 20 чемпіонських титулів "Великого шолома".

Завдання мінімум іспанець виконав і пробився у фінал, де йому належало зустрітися з росіянином Данилом Медведєвим. Медведєв, до слова, і минулого року грав у фіналі, де поступився Джоко. Зараз же все для росіянина складалося якнайкраще - перемога в двох перших сетах і лідерство в третьому 4:3. Однак іспанцеві вдалося включити режим другої молодості і взяти третій, а потім і наступні два сети. І це на тлі того, що поєдинок тривав 5 годин і 24 хвилини.

У підсумку іспанець здобув свій другий титул чемпіона Відкритого чемпіонату Австралії, а також 21-й кубок турнірів "Великого шолома", ставши, таким чином, найтитулованішим тенісистом в історії.

Після перемоги Рафа поділився, що цей AO міг стати для нього останнім.

"До сьогодні я думав, що, можливо, це мій останній Australian Open, але тепер у мене стільки енергії, що я все зроблю, щоб повернутися через рік", - резюмував Надаль.

Фото: Рафаель Надаль з кубком переможця Australian Open-2022 (facebook.com/AustralianOpen)

У жінок перемогу здобула місцева тенісистка Ешлі Барті. Австралійка була першою сіяною і досить впевнено довела свою перевагу у фіналі проти 27-ї сіяної американки Даніель Роуз Коллінс 6:3, 7:6.

Переможцями в парному розряді стали австралійці Танасіс Коккінакіс і Нік Кірйос у чоловіків і чешки Барбора Крейчикова і Катержина Синякова, в міксті чемпіонство взяли Христина Младенович з Франції і хорват Іван Додіг.

Футзал

Збірна України, не без удачі, змогла пробитися в плей-офф чемпіонату Європи. "Жовто-сині" у вирішальному матчі групи зустрічалися з чинними чемпіонами збірної Португалією. Для гарантованого виходу українцям потрібна була перемога. Однак наші футзалісти не змогли забити, а в кінцівці матчу і зовсім пропустили, поступившись у підсумку 0:1. Однак навіть такий результат дозволив Україні посісти друге місце. Все завдяки перемозі Сербії в паралельному матчі над Нідерландами. У підсумку українці, серби і нідерландці набрали по 3 очки, але різниця голів в очних зустрічах між збірними була в України. Благо, у сербів "жовто-сині" виграли більш ніж впевнено 6:1.

Всі результати України в групі A:

Україна - Нідерланди 2:3

Україна - Сербія 6:1

Україна - Португалія 0:1

У понеділок, 31 січня, Україна в чвертьфіналі зіграє проти Казахстану. Матч відбудеться о 21: 00 за Києвом. Транслюватиметься матч "Суспільне: Спорт".

Біатлонний провал

У неділю, 30 січня, в німецькому Арбері завершився Чемпіонат Європи з біатлону. Змагання, на тлі прийдешніх Олімпійських ігор, які почнуться вже в п'ятницю, 4 лютого, були другорядними, а Збірні були представлені резервними складами. Але і це не позбавляє гіркості провалу від українських біатлоністів. Наші спортсмени не змогли завоювати жодної медалі. До цього таке траплялося чотири рази - в 1997, 1998, 2000 і 2016 роках.

Щоправда, було в українців одне місце на квітковій церемонії - Тарас Лесюк фінішував шостим в індивідуальній гонці. В цілому ж в топ-10, крім Лесюка, фінішували Анастасія Меркушина (7-е місце в індивідуальній гонці) і Юлія Журавок (7-е місце в спринті). Ще сім разів українці потрапляли в топ-30: Денис Насіко (15 - Індивідуальна гонка), Віталій Труш (20 - переслідування), Ольга Абрамова (21 - переслідування, 26 - Індивідуальна гонка, 28 - спринт), Тарас Лесюк (22, переслідування), Валерія Дмитренко (29 - Індивідуальна гонка). Єдиним представником України, який жодного разу не опускався нижче топ - 30 стала Абрамова.

Перемогу в медальному заліку здобули біатлоністи з Норвегії-5 золотих і 1 бронзова медалі.

Підніжка для Шеви

Колишній наставник збірної України та італійського "Дженоа" Андрій Шевченко, схоже, не очолить збірну Польщі. Чутки про його можливе призначення з'явилися ще на початку року і посилилися близько двох тижнів тому - відразу після звільнення з "Дженоа". Називалося, що саме президент Польської футбольної федерації Цезарій Кулеша. Однак днями польські ЗМІ повідомили, що кандидатуру українця більше не розглядають як нового наставника "білих орлів". І тут знову палиці в колеса Шеві вставив колишній клуб - "Дженоа". Нібито Шевченко не зміг розірвати контракт з "грифонами".

ЧЄ з гандболу

Завершився Гандбольна Європейська першість. У фіналі зустрічалися діючі чемпіони іспанці та шведи. Матч був максимально рівним, про що свідчить і максимальна перевага лише в два м'ячі по ходу матчу у шведів. Все вирішилося на останній секунді, коли судді призначили семиметровий у ворота Іспанії при рівному рахунку. Швеція штраф реалізувала і здобула підсумкову перемогу 27:26. Цей титул став для них п'ятим в історії.