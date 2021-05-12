На заході України потеплішало до +25: прогноз погоди на сьогодні
У західні області України прийшло довгоочікуване потепління до +25 градусів. Втім, на сході країни будуть дощі.
Прогноз у всіх областях
У західній частині України, крім Чернівецької області, сьогодні сухо. Температура повітря вдень складе +15+25, а вночі +6+10.
У північних областях сьогодні дощі, як і в східних, центральних та південних. На півночі вдень буде +13+16, а вночі +7+10. У східних областях вдень буде +14+17, а вночі +5+7.
Центр країни також накриє дощем. Сухо буде тільки у Київській області. Вдень у центральних регіонах буде +14+17, а вночі +7+10. На півдні вдень буде +15+18, а вночі +7+10.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +8+10.
Нагадаємо, синоптики розповіли, коли Україну чекає потепління.
Втім, очікується, що погода в Україні принесе похолодання і дощі з грозами в середу, 12 травня.