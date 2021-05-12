ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На заході України потеплішало до +25: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Київ, Середа 12 травня 2021 08:00
На заході України потеплішало до +25: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні потеплішало до +25 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У західні області України прийшло довгоочікуване потепління до +25 градусів. Втім, на сході країни будуть дощі.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західній частині України, крім Чернівецької області, сьогодні сухо. Температура повітря вдень складе +15+25, а вночі +6+10.

У північних областях сьогодні дощі, як і в східних, центральних та південних. На півночі вдень буде +13+16, а вночі +7+10. У східних областях вдень буде +14+17, а вночі +5+7.

Центр країни також накриє дощем. Сухо буде тільки у Київській області. Вдень у центральних регіонах буде +14+17, а вночі +7+10. На півдні вдень буде +15+18, а вночі +7+10.

На заході України потеплішало до +25: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +8+10.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли Україну чекає потепління.

Втім, очікується, що погода в Україні принесе похолодання і дощі з грозами в середу, 12 травня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Погода потепление
NEWS
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу
DAILY
"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає