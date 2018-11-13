У Кривому Розі запустили чотири котельні "Теплоцентралі"

Ілюстративне фото: лічильник тепла в котельні (УНІАН)

Ще дві котельні готуються до запуску

У Кривому Розі запустили чотири з шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль", одна розігрівається, ще одна готується до запуску. Про це повідомив народний депутат Костянтин Павлов за підсумками переговорів з представниками ПАТ "Криворіжгаз", передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Запущено в роботу чотири котельні "Теплоцентралі", шоста розігрівається і виходить на параметри, щоб подавати тепло споживачам, відновлюється робота п’ятої", - повідомив він.

Зі слів депутата, у вівторок питання щодо стабільного постачання газу криворізьким тепловикам продовжать вирішувати в Києві на переговорах в НАК "Нафтогаз України".

Павлов розповів, що однією з домовленостей з ПАТ "Криворіжгаз" також є негайне відновлення роботи аварійної служби підприємства, яка була призупинена в понеділок.

Депутат Криворізької міськради Микола Колесник, який був присутній на переговорах, підтвердив, що зараз тривають технічні заходи для постачання газу до двох непідключених котелень, а аварійні бригади комунальників допомагатимуть працівникам "Криворізької теплоцентралі" запускати тепло та ліквідовувати аварії.

Нагадаємо, жителі Кривого Рогу у понеділок, 12 листопада, прийшли з акцією протесту під будівлю офісу "Криворіжгазу" і підпалили шини перед входом, вимагаючи не перешкоджати запуску котелень "Криворізької теплоцентралі".

У понеділок без тепла залишалося близько половини Кривого Рогу, у частині садків і шкіл довелося запровадити канікули.