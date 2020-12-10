В СН не обговорювали відставку Степанова, але питання до міністра є

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова не обговорювалося під час засідання фракції "Слуга народу". При цьому у народних депутатів дійсно є деякі питання до роботи міністра.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила заступник глави фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

При цьому нардеп не виключила можливість кадрових змін в міністерстві. Зараз одним з головних питань до Степанова залишається відсутність мобільних госпіталів в країні.

"І в парламентський годину запитань до уряду, і в групах, і при спілкуванні один з одним, природно, ми обговорюємо питання, які у віданні чинного міністра. Президент ще 10 жовтня говорив розглянути можливість розгортання мобільних госпіталів, але, на жаль, в даному напрямку взагалі нічого не відбувається ", - сказала Шуляк.

Вона додала, що з 10 жовтня можна було організувати такі госпіталі в якихось великих обласних центрах.

"І для цього не треба велике фінансування, а потрібні звичайні менеджерські навички", - зазначила нардеп.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" писало, що в Раді є ряд питань до роботи міністра охорони здоров'я Максима Степанова.