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В СН не обговорювали відставку Степанова, але питання до міністра є

Київ, Четвер 10 грудня 2020 08:52
В СН не обговорювали відставку Степанова, але питання до міністра є
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Игорь Литвиненко

Питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова не обговорювалося під час засідання фракції "Слуга народу". При цьому у народних депутатів дійсно є деякі питання до роботи міністра.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила заступник глави фракції "Слуга народу" Олена Шуляк.

При цьому нардеп не виключила можливість кадрових змін в міністерстві. Зараз одним з головних питань до Степанова залишається відсутність мобільних госпіталів в країні.

"І в парламентський годину запитань до уряду, і в групах, і при спілкуванні один з одним, природно, ми обговорюємо питання, які у віданні чинного міністра. Президент ще 10 жовтня говорив розглянути можливість розгортання мобільних госпіталів, але, на жаль, в даному напрямку взагалі нічого не відбувається ", - сказала Шуляк.

Вона додала, що з 10 жовтня можна було організувати такі госпіталі в якихось великих обласних центрах.

"І для цього не треба велике фінансування, а потрібні звичайні менеджерські навички", - зазначила нардеп.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" писало, що в Раді є ряд питань до роботи міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Новини України Політика отставкаМаксим СтепановОлена Шуляк

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