В СН не обсуждали отставку Степанова, но вопросы к министру есть

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова не обсуждался во время заседания фракции "Слуга народа". При этом у народных депутатов действительно есть некоторые вопросы к работе министра.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Елена Шуляк.

При этом нардеп не исключила возможность кадровых изменений в министерстве. Сейчас одним из главных вопросов к Степанову остается отсутствие мобильных госпиталей в стране.

"И в парламентский час вопросов к правительству, и в группах, и при общении друг с другом, естественно, мы обсуждаем вопросы, которые в ведении действующего министра. Президент еще 10 октября говорил рассмотреть возможность развертывания мобильных госпиталей, но, к сожалению, в данном направлении вообще ничего не происходит", - сказала Шуляк.

Она добавила, что с 10 октября можно было организовать такие госпитали в каких-то больших областных центрах.

"И для этого не надо большое финансирование, а нужны обычные менеджерские навыки", - отметила нардеп.

Ранее РБК-Украина в материале "Кандидаты на выход. Готова ли Рада к отставкам в Кабинете министров" писало, что в Раде есть ряд вопросов к работе министра здравоохранения Максима Степанова.