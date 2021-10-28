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Голову Закарпатської облради достроково зняли з посади

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Ужгород, Четвер 28 жовтня 2021 13:12
Голову Закарпатської облради достроково зняли з посади Фото: голова Закарпатської облради Олексій Петров (facebook.com/OlexiyPetrov)
Автор: Олександр Мороз

Депутати Закарпатської обласної ради достроково зняли з посади голову облради Олексія Петрова. Сьогодні вони висловили йому недовіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання mukachevo.net.

Повідомляється, що Петров намагався перенести чергову сесію облради на іншу дату, але депутати були проти і призначили тимчасового голову. Після того, як були зняті кілька питань з порядку денного, почався процес дострокового припинення повноважень Петрова.

За результатами таємного голосування його зняли з посади.

Нагадаємо, Петров є офіцером СБУ, влітку минулого року президент Володимир Зеленський призначив його головою Закарпатської ОДА для боротьби з контрабандою.

Але вже через півроку губернатором був призначений Анатолій Полосков.

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