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Голова Закарпатської облради достроково склав повноваження

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Закарпаття, Понеділок 15 листопада 2021 14:35
Голова Закарпатської облради достроково склав повноваження Фото: Олексій Петров склав повноваження голови Закарпатської облради (facebook.com/OlexiyPetrov2)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Закарпатської облради Олексій Петров достроково склав повноваження. Депутати прийняли його відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу облради.

"Депутати Закарпатської обласної ради задовольнили заяву спікера облради Олексія Петрова про дострокове складання повноважень голови Закарпатської облради без припинення повноважень депутата облради", - йдеться в повідомленні.

На черговій сесії Закарпатської обласної ради 35 депутатів зібрали кворум і проголосували за відставку чинного голови облради Олексія Петрова.

Нагадавши,

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