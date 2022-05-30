Відставки в уряді: коли очікувати і від чого це залежить

Поки що ніяких ротацій у верхівці влади не намічається. Перестановки в уряді можливі ближче до осені.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в команді Зеленського і як війна змінює владу".
Зокрема, перший віце-прем'єр Юлія Свириденко може замінити Дениса Шмигаля на чолі уряду або ж її саму відправлять у відставку.
"Якщо війна буде затягуватися і буде рішення продовжувати воєнний стан після 23 серпня, тоді ротації можливі ближче до осені. Можливо, Свириденко посуне Шмигаля або Шмигаль посуне Свириденко", - міркує джерело в правлячій команді.
Крім того, відставку можуть відзначити міністра освіти Сергія Шкарлета і міністра соціальної політики Марину Лазебну.
"Можливо, знову пригадають ті претензії, які збиралися до Шкарлету і Лазебної перед війною", - додало джерело.
У приватних бесідах джерела переказують претензії, які накопичилися на Банковій до глави СБУ Івана Баканова. Але це невдоволення залишається тільки на словах і не дозріло до того, щоб перетворитися на рішення про відставку.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді поки не плануються кадрові зміни. Але якщо міністри не демонструватимуть ефективної роботи, рішення про заміну буде прийнято разом з правлячою фракцією "Слуга народу" і президентом Володимиром Зеленським.
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