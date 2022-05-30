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Отставки в правительстве: когда ожидать и от чего это зависит

Фото: отставки в правительстве возможны ближе к осени (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Пока что никаких ротаций в верхушке власти не намечается. Перестановки в правительстве возможны ближе к осени.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть".

В частности, первый вице-премьер Юлия Свириденко может заменить Дениса Шмыгаля во главе правительства или же ее саму отправят в отставку.

"Если война будет затягиваться и будет решение продолжать военное положение после 23 августа, тогда ротации возможны ближе к осени. Возможно, Свириденко подвинет Шмыгаля или Шмыгаль подвинет Свириденко", - рассуждает источник в правящей команде.

Кроме того, отставку могут отметить министра образования Сергея Шкарлета и министра социальной политики Марину Лазебную.

"Возможно, вновь припомнят те претензии, которые копились к Шкарлету и Лазебной перед войной", - добавил источник.

В частных беседах источники пересказывают претензии, которые накопились на Банковой к главе СБУ Ивану Баканову. Но это недовольство остается только на словах и не дозрело до того, чтобы превратиться в решение об отставке.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве пока не планируются кадровые изменения. Но если министры не будут демонстрировать эффективной работы, решение о замене будет принято вместе с правящей фракцией "Слуга народа" и президентом Владимиром Зеленским.

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