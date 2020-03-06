Відставка Рябошапки вигідна Коломойському, Авакову і Єрмаку, - джерела

В оточенні звільненого з посади генерального прокурора Руслана Рябошапки впевнені, що у його відставки троє бенефіціарів: Ігор Коломойський, Арсен Аваков та Андрій Єрмак. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Силовий розгін: чому Зеленський дав звільнити генпрокурора Рябошапку".

"Триває зачистка "богданівських", - цю фразу виданню багато разів повторили представники різних таборів в команді Зеленського.

Після презентації звіту про свою роботу у профільному комітеті Рябошапка заявив, що окремі представники влади намагаються політизувати роботу прокуратури. Мовляв, їм не потрібна прокуратура, в якій "не можна нічого вирішити".

"Вони бачать, що нічого не можуть вирішити і в НАБУ, "порішати"... Коли є така конструкція, коли НАБУ працює з Офісом генерального прокурора, - це може призвести до неприємних наслідків для певних олігархів", - уточнив він.

Нагадаємо, 5 березня на позачерговому засіданні Верховна рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відставку генерального прокурора підтримали 263 народних депутатів. Пропозиція про відставку Рябошапки спочатку була ініційована 158 нардепами.

Президент України Володимир Зеленський проведе консультації з фракцією "Слуга народу" перед призначенням нового генерального прокурора замість Руслана Рябошапки.

Наразі серед кандидатів на посаду генпрокурора називають нардепа від "Слуги народу" Сергія Іонушаса, тимчасового виконувача обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову та колишнього заступника генпрокурора Сергія Кизя.