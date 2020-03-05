Відставка уряду та справа проти Нефьодова: новини за 4 березня

Колаж РБК-Україна

Призначено новий Кабінет міністрів України, НАБУ відкрило справу проти голови Державної митної служби Максима Нефьодова, опублікований закон про всеукраїнський референдум. Детальніше про те, що сталося в середу, 4 березня, - в матеріалі РБК-Україна

"Слуга народу" призначила уряд Дениса Шмигаля: подробиці

Верховна рада призначила уряд на чолі з Денисом Шмигалем, попрощавшись з Олексієм Гончаруком та більшістю його міністрів.

Новий склад Кабміну формувався поспіхом і декілька портфелів залишилися вакантними, насамперед, в економічному блоці. Багато кандидатів буквально за лічені години до голосування просто відмовлялися від запропонованих посад. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

У Раді опубліковано закон про всеукраїнський референдум

У Верховній раді з'явився текст законопроекту "Про всеукраїнський референдум". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з текстом проекту, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про: затвердження змін до розділів I (Загальні засади), III (Вибори. Референдум), XIII (Внесення змін до Конституції) Конституції; вирішення питання загальнодержавного значення; затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору, який передбачає зміну території України; припинення дії закону або окремих його положень.

НАБУ відкрило справу проти Нефьодова

Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило справу про можливу корупцію голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Про це повідомляють РБК-Україна джерела в НАБУ.

НАБУ відкрило справу в зв'язку з рішенням суду.

За інформацією неназваного заявника, група осіб нібито систематично одержувала хабарі за поставки горючих і не сертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників. Він також стверджує, що в результаті таких дій держава нібито понесла збитки на суму понад 40 млн гривень. Сам голова митної служби в коментарі РБК-Україна заявив, що ця "справа" ініційована його недоброзичливцями.

Блумберг знявся з президентської гонки в США на користь Байдена

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг знявся з президентської гонки в США на користь колишнього віце-президента Джо Байдена. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Повідомляється, що Блумберг вийшов з президентської кампанії після того, як не зумів заручитися підтримкою виборців-демократів за підсумками попередніх результатів на праймеріз у "супервівторок".

Велике поповнення: 24-річна українка народила четверню

В Кіровоградській області 24-річна жінка народила четверню. В українки з'явилися на світ одразу чотири дівчинки. Зараз малятка і мама почувають себе добре.Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що щасливим батьком чотирьох дочок став рятувальник. Всі малятка - близнюки, народжені шляхом кесаревого розтину. Медики повідомляють, що діти і мама почувають себе добре, нині їх спостерігають лікарі. (відео).