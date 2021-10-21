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Відставка глави Мінекології: Рада може проголосувати завтра

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 19:20
Відставка глави Мінекології: Рада може проголосувати завтра Фото: Роман Абрамовський, міністр екології (facebook.com/abramovskyy.roman)
Автор: Уляна Безпалько

Верховна рада може в п'ятницю розглянути заяву про відставку міністра навколишнього середовища Романа Абрамовського. Але це буде залежати від того, як швидко парламент завершить з "поправочним спамом" до проекту держбюджету на 2022 рік.

Про це РБК-Україна розповіла народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.

За її словами, немає впевненості в тому, чи встигне Рада розглянути всі поправки до документа протягом пленарного дня п'ятниці. Тільки після цього депутати зможуть перейти до кадрового питання.

"Фракція (СН - ред.) поки не обговорювала кандидатів на заміну Абрамовського. Але якщо він написав заяву, то, напевно, у керівництва вже є якесь бачення з цього приводу. Серед кандидатів я чула про нашого колегу Андрія Жупанина. Питала у нього, чи згоден він. Він відповів: так, він готовий очолити міністерство. Але це також залежить від прем'єр-міністра, тому що він вносить кандидатуру, і, звичайно, від керівництва фракції і депутатів", - зазначила Верещук.

Вона уточнила, що інших кадрових перестановок в уряді фракція "Слуга народу" поки не обговорювала.

Нагадаємо, у вівторок, 19 жовтня, у Раду надійшла заява Абрамовського про відставку з посади міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

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