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Українці не довіряють жодному з правоохоронних органів: як змінилося ставлення за останній рік

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Україна, Середа 23 червня 2021 14:04
Українці не довіряють жодному з правоохоронних органів: як змінилося ставлення за останній рік Фото: акція проти поліцейського свавілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2021 року баланс довіри українців до всіх правоохоронних органів лишається негативним. Це ж стосується керівників цих структур.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

У порівнянні з липнем 2020, зросла недовіра до Національної поліції та Служби безпеки України (для обох із -25% до -31%).

Дещо покращився цей показник для Міністерства внутрішніх справ (із -46 % до -43 %), Державного бюро розслідувань (із -47 % до -43 %), прокуратури (з -58 % до -52 %), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (з -60 % до -52 %).

Найкраща позитивна динаміка зміни довіри/недовіри за останні 10 місяців спостерігається стосовно Національного антикорупційного бюро України: баланс поліпшився з -59 % до -49 %.

Українці не довіряють жодному з правоохоронних органів: як змінилося ставлення за останній рік

За останній рік поліпшилася оцінка й дій міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: баланс змінився із -52% до -48%. Проте Аваков лишається керівником із найгіршою оцінкою серед інших очільників правоохоронних органів.

Найкращий баланс оцінки має голова СБУ Іван Баканов. Проте за останні 10 місяців зміна балансу в кращий бік була трішки більше похибки опитування: від -30% у 2020 році до -27% у 2021 році.

Баланс оцінки дій генерального прокурора Ірини Венедіктової лишився незмінним: -39%.

Українці не довіряють жодному з правоохоронних органів: як змінилося ставлення за останній рік

Опитування проведене Центром Разумкова та фондом "Демократичні ініціативи" з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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